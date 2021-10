Rick’s Café, une ville, un film, un restaurant... et un livre

Pendant plus de soixante ans, les touristes visitant Casablanca ont demandé à se rendre au Rick’s Café et découvert alors qu’il n’était qu’une illusion, un décor monté en studio pour le film de Michel Curtiz, Casablanca, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman.

Ce livre raconte comment une femme, intrépide et obstinée, a permis à la fiction d’accéder à la réalité, en donnant vie à la légende cinématographique qui a captivé plusieurs générations de spectateurs.

Jamais un film n’a autant symbolisé une ville comme l’a fait Casablanca. Le Rick’s Café fait partie de l’histoire du cinéma, il fait désormais partie de la légende d’une ville.

Rick’s Café de Kathy Kriger, éditions Senso Unico (2014).

«Rick's Café»

