Le Groupe Abroun trouve un arrangement avec ses créanciers

Dans sa précision, le groupe indique que, depuis que la créance de Bank of Africa a été arrêtée par la Cour d’Appel de commerce de Casablanca le 18 février 2021, « M. Abroun a conclu avec cette institution financière un arrangement et lui règle ainsi qu’aux autres créanciers, les dividendes concordataires du plan de continuation, ce qui permet au Groupe Abroun de mener ses activités en toute quiétude, vu le crédit et la confiance dont il bénéficie. »

