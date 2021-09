Suppression du Doing Business : tempête sur le climat des affaires ?

Premier en Afrique du Nord, 3e en Afrique et dans la région MENA, 53e dans le monde. Jamais autant que dans le classement Doing Business 2020, le Maroc n’avait caressé son rêve de se voir dans le top 50 mondial de cet indice de la Banque mondiale qui évalue, depuis 2003, la facilité à faire des affaires dans 190 pays. Mais le royaume revient de loin. Les mauvais classements du Maroc entre 2006 et 2010 avaient conduit à la création du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) pour améliorer le ranking du Maroc. Mise en place en 2010, cette Delivery Unit directement rattachée au chef de gouvernement a proposé une série d’aménagements législatifs ou procéduraux parfois inspirés de certaines recommandations du Doing Business. En dix ans, le Maroc a gagné 75 places,…

