Expo 2020 Dubaï : le Maroc annonce les grandes lignes de sa programmation

L’Expo Dubaï 2020 se déroulera sur six mois à partir du 1er octobre 2021. Y seront représentés 192 pays, dont le Maroc, qui compte à travers cet évènement, « partager sa vision stratégique d’un avenir mondial plus durable », selon un communiqué du commissariat général de la section marocaine.

Selon la même source, le Pavillon Maroc proposera en plus d’une exposition permanente, une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée. Sous le thème « Héritages pour l’avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable », la participation du Maroc est pensée pour inviter les visiteurs à (re)découvrir le Royaume, son histoire, son identité, ses talents, mais aussi ses réalisations tangibles dans divers domaines, souligne le communiqué.

Une exposition permanente de 13 salles

L’exposition permanente du Maroc au sein de son pavillon est ainsi pensée comme une promenade, avec des portes donnant sur 13 salles, soulignent les organisateurs. Chacune d’entre elles constitue un espace original, jouant sur l’effet de surprise produit par les éléments présentés.

Ce parcours, qui se distingue d’un parcours muséal classique, précise la même source, plonge le visiteur dans une expérience immersive forte, tantôt interactive, parfois ludique, impliquant le corps et pas seulement l’esprit, de sorte à toucher tous les publics. Pour les plus jeunes, le Pavillon Maroc offre une expérience de jeu, en réalité augmentée, qui les invite à rechercher un certain nombre d’indices et à résoudre des énigmes inédites, ajoute le communiqué.

Mettre en avant l’attractivité du Maroc

En parallèle, le Maroc a entrepris de créer au sein de sa programmation une semaine dédiée au Royaume, en partenariat avec la CGEM et l’AMDIE, pour présenter ses potentialités et mettre en avant son attractivité internationale en tant que hub mondial pour investir, selon le communiqué des organisateurs. Cette semaine qui se déroulera du 10 au 16 octobre 2021, « portera sur un programme d’événements scientifiques, business qui permettra de mettre en lumière un Maroc moderne et connecté, et de valoriser les opportunités d’investissement du Royaume ainsi que sa dynamique de développement économique et humain, durable et inclusive pour les générations futures« .

Une délégation d’opérateurs privés et publics marocains sera présente dans le cadre de cette semaine dédiée au Royaume. Des panels traiteront de sujets précis et couvriront l’ensemble des secteurs, leur évolution, afin de refléter au mieux la sphère économique du pays.

D’autres évènements se poursuivront tout au long des 6 mois de cette programmation économique et scientifique.