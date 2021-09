Mohammed El Khannoussi et Hicham El Attar, l'IA pour combattre le cancer

P énurie d’anapath

C’est en 2019 que les routes de Mohammed El Khannoussi et Hicham El Attar se croisent.

Le premier est spécialiste en data, et tout particulièrement en cloud et Intelligence artificielle (IA). Le second est médecin pathologiste. “On s’est croisés à l’hôpital de Rabat. Nous avons discuté et, très rapidement, l’idée est venue de joindre les deux mondes : celui de la data et celui de la pathologie”, nous raconte Mohammed El Khannoussi. Leur idée est simple : utiliser la technologie dans l’anatomopathologie, soit l’analyse des tissus pour détecter les cellules cancéreuses. “Le problématique qu’il y a de par le monde, et surtout en Afrique, est la rareté des anatomopathologistes. Au Maroc, on n’est pas plus de 300. En Afrique, il y a des pays où il n’y a pas d’anapath….