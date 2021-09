“Dar Mima”, ou l’histoire d’une famille marocaine

Mohamed Laroussi a su trouver des accents bien à lui pour parler de celle qu’à juste titre il idolâtre. La mère est le pilier central. A côté du père, une autre légende ! Marié à plusieurs femmes mais non polygame, homme pieux, Haj est un mythe vivant.” Voilà, tout est dit. Merci à Kebir Mustapha Ammi, qui a signé une préface élogieuse à ce livre de Mohamed Laroussi. Dans le difficile exercice pour celui qui s’y exerce de raconter les siens, l’auteur se prête à l’épreuve, mais on sent une certaine gêne, sinon une humilité qui l’honore, à étaler la vie de sa famille à la merci de ses lecteurs….

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail