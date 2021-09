“Au Maroc, le patient a du mal à accorder sa confiance” : Reda Belhaj, chirurgien de Rennes à Rabat

Reda Belhaj naît et grandit à Rabat. À 18 ans, il part pour six ans à Bordeaux poursuivre des études de médecine. Il enchaîne avec cinq années d’internat au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, où il se spécialise en chirurgie et finit par exercer pendant quasiment quatre ans.

Études, pratique, mariage, premier enfant, naturalisation, opportunités : au total, il passe quinze longues années à bâtir une vie en France, dont il se dit très fier… avec toutefois cette petite voix intérieure qui revient à la charge : l’appel du Maroc. Une forme de devoir familial autant que patriotique.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

“Mon père étant lui-même chirurgien cardiaque, il a toujours été plus ou moins question de revenir l’aider et progressivement de prendre sa succession. C’est aussi pour le Maroc que je suis rentré, car on sent qu’ici il y a plus de choses à apporter. On a vraiment cette opportunité de rendre service et de changer quelque chose”, justifie-t-il.