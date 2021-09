L'Algérie, le Sahara marocain et Ibn Khaldoun par Abdallah Laroui

Le conflit qui oppose le Maroc et l’Algérie à propos du Sahara commence à dater.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Mais force est de constater que l’analyse historique, sociopolitique et économique de la situation dans l’ouvrage L’Algérie et le Sahara marocain ressemble en tous points à la situation vécue aujourd’hui. Laroui est un sage qui défend l’héritage historique aux dépens du droit international, qu’il estime non adapté partout ni à tous les conflits, car c’est le droit des puissants. Une œuvre d’actualité. L’Algérie, malgré les déclarations de bonnes intentions, malgré les accords de 1961 et 1969, a toujours gardé secrètes ses velléités de s’opposer au Maroc. Dans Raison et déraison, Laroui analyse Ibn Khaldoun. Considéré comme le père de la sociologie et de la démographie, les écrits d’Ibn Khaldoun sont une source intarissable pour celui qui veut comprendre la société telle qu’elle était à…