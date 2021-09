Docu : Muhammad Ali et Malcolm X, trois ans de fraternité dans ‘Blood Brothers’

Ils ont marqué l’histoire de la seconde moitié du XXe siècle. Ils se sont sacrifiés pour que le citoyen afro-américain soit plus respecté. L’un, boxeur, a dû renoncer à sa médaille olympique et son titre de champion du monde pour avoir refusé de faire la guerre du Vietnam. L’autre, prédicateur, a été assassiné à cause de ses prises de position contre “les blancs” et contre Elijah Muhammad, le leader de la Nation of Islam, organisation qui prônait que la véritable religion des Afro-Américains est l’islam. A travers un film documentaire de 90 minutes, composé d’images d’archives inédites, de documents du FBI et d’enregistrements personnels, on découvre comment chacune de ces deux figures a influencé la vie de l’autre. Malcolm X est devenu encore plus célèbre et plus écouté lorsqu’il s’est affiché avec le champion du monde poids lourds de boxe. Et Muhammad Ali a rejoint la Nation of Islam grâce aux discussions privées qu’il avait avec…

