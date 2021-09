Dans la bibliothèque de Bahaa Trabelsi

Bahaa Trabelsi est écrivaine, éditrice et scénariste. L’auteure de ‘La chaise du concierge’ partage avec TelQuel quatre de ses livres coup de cœur.

1. Quand on parle du diable, de Joseph Denize

“A la fois inscrit dans un pan de l’histoire et ancré dans un univers fantastique, ce roman avec des personnages réels dénonce la barbarie et la folie des hommes. Le récit se déroule à la fin de la Première Guerre mondiale. On retrouve dans ce roman ingénieux de la magie et de la sorcellerie, l’auteur mélange les genres littéraires, joue avec le bien et le mal. Le diable existe vraiment dans ce Paris de 1917 revisité, tandis que démons et sorciers se livrent bataille pour dérober un tableau aux pouvoirs terrifiants. Le personnage principal devient un héros malgré lui de cette épopée qui vous transporte dans un monde imaginaire foisonnant. Et, cerise sur le gâteau, c’est drôle, mordant et plein d’esprit.” Quand on parle du diable, Joseph Denize – Ed. Julliard, 2020

2. Nos parents nous blessent avant de…