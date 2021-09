Le Mali condamne vivement “l’attaque lâche et barbare” contre un convoi commercial marocain dans la commune de Didiéni

Dans un communiqué rendu public à l’issue de l’audience qu’a accordée ce lundi 13 septembre à Bamako le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, à l’ambassadeur du Maroc au Mali et doyen du corps diplomatique Hassan Naciri, le chef de la diplomatie malienne a, “au nom du président de la transition, chef de l’État, SE le Colonel Assimi Goita, et du gouvernement, vivement condamné l’attaque lâche et barbare perpétrée par des individus armés non identifiés, le 11 septembre 2021 contre un convoi commercial marocain dans la commune de Didiéni, région de Kayes, ayant occasionné des pertes en vies humaines, dont deux ressortissants marocains et des blessés”.

En cette douloureuse circonstance, le ministre malien a “exprimé, au nom du président de la transition et du gouvernement, toute la compassion et la solidarité du Mali avec le gouvernement et le peuple frère du Maroc”, ajoute le communiqué reçu par la MAP. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Abdoulaye Diop a fait part de l’engagement des autorités maliennes à tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables et les traduire devant la justice

Le ministre malien a, à cet égard, informé l’ambassadeur marocain que depuis l’attaque, les ministères en charge de la sécurité, de la défense et de la santé ont tous pris des mesures appropriées, chacun dans son domaine, poursuit le communiqué, relevant que Abdoulaye Diop a fait part de l’engagement des autorités maliennes à tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables et les traduire devant la justice.

À rappeler que la ministre malienne de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, accompagnée de l’ambassadeur du Maroc, a rendu visite lundi au chauffeur marocain admis dans une clinique de Bamako suite à cette attaque criminelle dans laquelle deux camionneurs marocains ont été tués et un autre a été blessé.

Mme Sangaré s’est enquise lors de cette visite de l’état de santé du camionneur marocain et de ses conditions de traitement, et a suivi des explications fournies par le staff médical.

(avec MAP)