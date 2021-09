Comme nous existons: le parcours d'une enfant immigrée

Kaoutar Harchi rappelle dans ce livre comment elle a été sidérée “par la découverte que nous – jeunes filles et jeunes garçons identifiés comme musulmans, que nous le soyons ou pas d’ailleurs – étions perçus à l’aube des années 2000 par un ensemble d’hommes et de femmes comme un problème.”

Un livre où l’amour filial et l’éveil de la conscience politique s’entremêlent dans une langue poétique et puissante. Ce récit autobiographique retrace le cheminement sensible, intellectuel et politique d’une enfant de l’immigration postcoloniale, née dans l’est de la France en 1987. Sans jamais tourner le dos aux siens.

Comme nous existons, de Kaouthar Harchi, éditions Actes Sud (2021).

Commandez ce livre au prix de 143 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60