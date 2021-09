Samir Bennis : “Une relation pacifique avec le régime algérien, je n’y crois pas”

Smyet bak ?

Mohamed.

Smyet mok ?

Maria.

Nimirou d’la carte ?

C344931.

On vous attribue plusieurs casquettes : analyste politique, fondateur de Morocco World News, conseiller du Qatar aux Nations Unies… Vous faites quoi exactement?

Je travaille avec le Qatar depuis treize ans, et depuis quatre ans et demi, je suis le conseiller politique principal à l’ambassade du Qatar à Washington. En général, je dis que je suis conseiller politique et rédacteur en chef de Morocco World News. Je ne me prétends pas écrivain, ce n’est pas mon métier principal, ça ne me rapporte pas d’argent. Je suis chercheur et académicien aussi, j’ai toujours essayé de ne pas m’éloigner du milieu académique.

Morocco World News, c’est un média pour les Marocains anglophones ou un outil de lobbying?

Ce n’est pas vraiment du lobbying. Moi, je travaille beaucoup là-dessus à Washington, c’est-à-dire qu’on embauche des compagnies pour qu’elles fassent du lobbying au Congrès ou auprès des membres du gouvernement américain. Le travail qu’on fait avec MWN, c’est un travail de terrain,…