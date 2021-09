La troisième dose, une piqûre de plus pour certains Marocains 

Alors que certains ne sont pas encore vaccinés ou viennent tout juste de compléter leur cycle vaccinal, le comité scientifique et technique chargé de la stratégie vaccinale a approuvé la troisième dose le 6 septembre. “Elle vient compléter le cycle vaccinal. Ce n’est pas un rappel, mais bien une troisième dose au même titre que la première et la deuxième, afin de protéger la population pour qui l’immunisation est moins efficace”, explique Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé.

Pour qui ?

La vaccination sera ouverte aux personnes les plus vulnérables face aux nouveaux variants. “L’apparition du variant Delta fait qu’il faut protéger les personnes qui présentent une immunité limitée et celles qui sont en première ligne”, précise Saïd Afif, pédiatre et membre du comité scientifique.