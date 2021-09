Jaâfar Heikel: ”Atteindre l'immunité collective totale, c'est utopique”

Q u’est-ce-que l’immunité collective?

On parle d’immunité collective acquise et non pas d’immunité innée. Cette dernière est celle que nous avons à la base et qui nous protège contre les agressions microbiennes en général. L’immunité collective, elle, est acquise avec la vaccination. Un vaccin à 80% efficace, par exemple, développe dans 80% des cas un nombre suffisant d’anticorps acquis pour protéger pendant une période donnée. Une fois cette efficacité et cette durée appliquées à la population, nous avons une immunité collective acquise. Elle permet de réduire la circulation ainsi que la transmissibilité d’un virus. On sait par les études qu’en fonction du type d’infection, il faut à peu près 80% de la population cible vaccinée pour atteindre une immunité. C’est pour cette raison que la vaccination des enfants contre le Covid-19…