Dans la bibliothèque de... Bousselham Daif

Le dramaturge et metteur en scène, à qui l’on doit notamment la pièce Ras El Hanout ainsi que des adaptations théâtrales majeures, partage ses quatre livres coup de cœur.

1. Le Prophète, de Gibran Khalil Gibran “C’est un livre qui m’a particulièrement influencé, et qui compte parmi ceux que j’ai découverts et lus pendant mon adolescence. Depuis, c’est un livre qui ne quitte jamais ma table de chevet. On y retrouve à la fois narration et poésie. Il parle à tous les âges, et plus on le relit, plus on y découvre et apprend de nouvelles choses. Le Prophète, l’œuvre la plus fondatrice de Gibran, est à la fois universelle quant à la sagesse et à la diversité des thématiques qu’elle aborde, mais aussi très intime, puisqu’elle fait réfléchir chaque individu sur sa propre intériorité. En ce sens-là, c’est une sorte de miroir. Et puis, ce livre reflète et résume toute la philosophie de Gibran telle qu’on la connaît : humaniste, défendant d’abord la volonté de tout être humain, ainsi que…