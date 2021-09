Canada : les ambitions de Naoual Rahali, directrice générale d’InnovLOG

Naoual Rahali occupe depuis 2019 le poste de directrice générale d’InnovLOG, un institut à but non lucratif québécois qui accompagne les entreprises dans leurs besoins logistiques. Originaire de Fès, elle engrange de l’expérience avant de viser – pourquoi pas ? – un poste ministériel et de développer des projets avec son pays d’origine.

Par Diaspora Par Telquel