À Marrakech, Cantal Bakker fait sa vélorution

L a tête dans le guidon

Originaire de La Haye, Cantal Bakker reconnaît que, pour elle comme pour la majorité des Néerlandais, “pédaler c’est comme respirer”.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Rien ne prédestinait pourtant cette étudiante en Beaux-Arts à en faire un métier. Mais lorsqu’elle atterrit à Marrakech en 2015 pour de simples vacances, “c’est le coup de foudre”. À 25 ans, elle revient s’installer au Maroc, petites économies en poche et bicyclette en soute. À l’arrivée, pas vraiment de plan, mais une idée: un service de location de vélos pour découvrir la ville autrement. “Aux Pays-Bas, il y a un surplus de vélos d’occasion parce que ça coûte trop cher de les réparer, donc les gens préfèrent racheter du neuf”, explique Cantal, qui imagine alors leur offrir une seconde vie à Marrakech, avec un atelier pour les remettre à neuf et des formations techniques pour les jeunes. Et pourquoi…