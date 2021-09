[VIDÉO] Hakima Fasly (PJD) monte sur Le Ring : “Nous sommes fiers de notre bilan”

R ound 1 : Le PJD a-t-il peur de perdre ?

Selon Hakima Fasly, le plus important pour le PJD est de participer. « Qu’on arrive premier ou deuxième, il n’y a pas de problèmes ». La candidate s’exprime également sur la prise de parole de 34 minutes, de l’ancien Chef du Gouvernement et membre du PJD, Abdelilah Benkirane dont le but était, selon elle, d’appeler les différents partis à « arrêter d’exploiter les gens ».

Round 2 : Programme électoral : quoi de neuf ?

Louant un bilan positif malgré des “informations erronées de la part de certaines formations de la majorité sortante”, Hakima Fasly met en avant le bilan social du gouvernement. Mais quid de la lutte contre la corruption et les monopoles ?

Round 3 : Pourquoi se présenter aux législatives ?

Hakima Fasky estime “avoir un rôle à jouer”. Le bilan du maire de Casablanca ? “Excellent”. Des espaces verts ont ouvert, de nouveaux bus ont changé la vie des Casablancais et des travaux stratégiques ont été entamés. Mais cela suffira-t-il ?