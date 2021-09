Smart Security, BEGTECH, une startup ‘‘made in Maroc’’ spécialiste de la domotique

Très vite, Omar Begdouri monte sa boite : BEGTECH, une entreprise 100% marocaine spécialisée dans la domotique (système d’alarme, caméras, serrures intelligentes, etc.) et objets connectés (Google Home Alexa, etc.) aussi bien pour les particuliers (B2C) que les professionnels (B2B).

Mais au lieu de se contenter de simples prestations en la matière, Omar Begdouri arrive sur le marché marocain avec une série de solutions. La démarche est, pour notre interlocuteur, une simple conviction en rapport étroit avec la satisfaction de ses partenaires : ‘‘ BEGTECH a identifié depuis un certain nombre d’années, un besoin grandissant vers le SMART HOME ‘‘la maison intelligente’’, explique-t-il, tout en précisant que son entreprise a réussi à regrouper différents produits et systèmes en une seule solution : ‘‘La compagnie offre aujourd’hui une solution qui regroupe les meilleurs produits et systèmes pour assurer une expérience fiable et hors pair’’, dit-on auprès de Omar Begdouri.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Et on ne s’arrête pas en si bon chemin ! En effet et avec le contexte pandémique lié à la Covid-19, Begdouri et son équipe ont travaillé d’arrache-pied pour s’adapter à cette crise mondiale inédite : ‘‘ Avec la crise sanitaire actuelle que connait le monde, le besoin en aide intelligente indoor est devenu beaucoup plus importante’’, souligne-t-il.

Aujourd’hui, BEGTECH ambitionne d’aller de l’avant en offrant des produits, services et conseils à jour des besoins les plus pressants en matière de domotique. Ceci étant, Omar Begdouri ne cache pas cette ambition en notant que ‘‘BEG TECH Sécurité’’ est fière de pouvoir offrir aux Marocains des solutions innovantes afin de les aider à protéger leurs familles et leurs maisons. ‘‘ De nos jours, la gamme étendue de solutions de sécurité résidentielle et commercial permet à beaucoup de personnes de profiter de leur demeure en toute quiétude. Parce qu’après tout, c’est fort agréable non seulement de vivre « chez soi », mais dans la sécurité absolue. Ainsi, les solutions de sécurité actuelles couvrent pratiquement tous les aspects à risque d’une maison’’, dit-il.

Et de poursuivre que ‘‘BEG TECH Sécurité reste également à l’écoute de ses partenaires et veille sur leur satisfaction en offrant des produits de qualité qui sauront répondre au moindre des besoins, jumelés à une expertise professionnelle de taille prodiguée par des experts qui sauront offrir les conseils les plus adaptés’’.

Pour conclure, Omar Begdouri tient à indiquer qu’aujourd’hui la sécurité n’est plus un luxe. Loin de là. La sécurité des personnes et leurs biens n’a pas de prix. Lui et son équipe en sont parfaitement conscients : ‘‘BEG TECH sécurité l’a compris. De plus, les produits de sécurité évoluent très rapidement, au gré d’une demande toujours de plus en plus présente et d’une offre des plus innovantes’’, nous précise Omar Begdouri qui annonce par la même occasion que son entreprise vient d’intégrer l’un des grands acteurs de la Télécom au Maroc. Un choix, certes loin d’être anodin !