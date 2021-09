“Frères avant tout” : les témoignages de personnalités au Maroc comme en Algérie

Entre Marocains et Algériens, les embrouilles peuvent être bruyantes, les cassures profondes mais jamais irréparables. Des personnalités des deux bords lancent ici un appel à l’apaisement, rappelant qu’entre frères, on peut avoir des divergences, se tourner le dos sans jamais oublier qu’on partage le même sang, la même histoire et la même destinée.