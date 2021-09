Les talibans appelés à assurer “un passage sûr” pour quitter l’Afghanistan

Nous avons insisté, auprès des talibans, sur la question de la liberté de mouvement pour qu’il y ait un passage sûr pour les gens voulant partir ou entrer s’ils le souhaitent”, a déclaré le chef de la diplomatie qatarie Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

“Nous espérons que ces engagements seront respectés dans un avenir proche quand l’aéroport reprendra ses opérations, que cela se déroulera en douceur et qu’il n’y aura aucun obstacle pour qui que ce soit”, a-t-il ajouté.

Médiation qatarie

Le Qatar avait joué le rôle de médiateur dans le processus de paix entre le gouvernement afghan et les talibans avant la prise le 15 août du pouvoir en Afghanistan par le mouvement islamiste. Doha a gardé depuis un lien privilégié avec le nouveau régime islamiste en place à Kaboul.

Le riche émirat gazier est actuellement au cœur des attentions de la communauté internationale, pour sa capacité à communiquer avec les nouveaux maîtres de Kaboul.

“En tant que médiateur juste et neutre ces dernières années entre les talibans et les États-Unis, ou entre les talibans et les autres parties afghanes, nous avons bâti une confiance” avec tous les protagonistes, a fait valoir le ministre qatari. “Cet investissement a produit cette confiance. Nous avons tous besoin de l’utiliser (…) pour le futur de l’Afghanistan.”

Relocalisations diplomatiques à Doha

Lors de la même conférence de presse, la ministre néerlandaise des Affaires étrangères a d’ailleurs annoncé le transfert de la mission diplomatique des Pays-Bas de Kaboul à Doha. “J’ai demandé à son Excellence de bien vouloir accepter la relocalisation à Doha de notre ambassade afin que les Pays-Bas restent efficaces” dans leur gestion de la crise afghane, a déclaré Sigrid Kaag.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont récemment fait le même choix, considérant en particulier que la sécurité de leurs personnels n’était plus garantie à Kaboul. “Nous regardons tous vers le Qatar”, a constaté Mme Kaag, pronostiquant de nombreuses visites diplomatiques dans l’émirat dans un avenir proche. “Cela représente (…) la meilleure reconnaissance qu’un gouvernement puisse obtenir sur son rôle.”

Mme Kaag a aussi précisé avoir demandé à son homologue d’“user de son influence et du contexte pour aider réellement tous les protagonistes en Afghanistan, afin d’aboutir à un accord politique inclusif et d’assurer la stabilité et la future prospérité de tous les Afghans”.

Les talibans ont fêté mardi leur victoire en Afghanistan après le départ la nuit précédente des derniers soldats américains, qui a mis fin à 20 ans d’une guerre dévastatrice déclenchée par l’intervention d’une coalition internationale menée par les États-Unis pour chasser ces mêmes talibans du pouvoir, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain.