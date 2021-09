“J’ai plus peur du vaccin que de la maladie” : des antivax témoignent, un médecin leur répond

Discrets, un certain nombre de Marocains refusent de se faire vacciner, remettant en cause l’efficacité du vaccin et défiant la campagne de vaccination massivement lancée depuis janvier dernier. Si leurs arguments sont souvent tournés en dérision, ils ne relèvent pas moins de craintes réelles ressenties au quotidien. Témoignages et avis d’un spécialiste qui répond à leurs réticences au sujet de la vaccination.

Par Soundouss Chraibi