LafargeHolcim Maroc : José Antonio Primo nommé DG à compter du 1er septembre 2021

Il remplace, ainsi, George Michos, qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités de carrière en dehors du Groupe Holcim, indique la société dans un communiqué.

José Antonio Primo a occupé de nombreuses responsabilités de direction générale au sein du Groupe Holcim, notamment en Europe Centrale, aux États-Unis, au Mexique et en Espagne.

Depuis 2020, il gère les projets de capture et utilisation du CO 2 du Groupe Holcim en Europe (Strategy CCUS Europe – Carbone Capture Utilisation and Storage).

M. Primo connaît bien le Maroc où il a tenu la fonction de directeur industriel de Lafarge Maroc pendant plusieurs années, fait savoir le communiqué, ajoutant que le conseil d’administration a chaleureusement remercié M. Michos pour sa contribution aux succès de LafargeHolcim Maroc.

(avec MAP)