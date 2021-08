Abdellatif Miraoui : “L’hydrogène est le complément royal des énergies renouvelables”

Le Royaume-Uni accueillera la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021. Ce sommet a pour but d’accélérer l’action vers les objectifs de l’Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. On fait le point sur le futur des énergies renouvelables au Maroc avec Abdellatif Miraoui, directeur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes.

Par Ghizlane Mathiau