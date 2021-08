MMA : Rizlen Zouak et Fayçal Hucin, un couple de MRE unis par les liens du mariage… et de l’octogone

Non, nos problèmes et disputes ne se règlent pas dans l’octogone”, plaisante Rizlen, triple championne d’Afrique de judo (en 2012, 2013 et 2015). Première judokate à avoir porté les couleurs du Maroc aux Jeux olympiques, elle a décidé en 2016 de quitter le tatami pour la cage du MMA (devenant là encore pionnière au niveau marocain).

Elle ne se doutait pas que durant son apprentissage elle allait croiser l’homme qui allait partager sa vie, un certain Fayçal Hucin. Le nom dit certainement quelque chose aux mordus de MMA en France. Entré dans l’octogone en 2007, alors qu’il n’avait que 19 ans, le Franco-Marocain a failli intégrer le gotha de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), mais des problèmes personnels l’en ont éloigné. En juillet dernier, il s’est relancé par une victoire contre le Brésilien Wildemar Santos lors de la soirée MMA GP à Paris.

