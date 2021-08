Inauguration à Rabat de l’ambassade de Sierra Leone, ouverture prochaine d’un consulat à Dakhla

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Sierra Leone, David Francis.

David Francis avait aussi déclaré la veille, toujours à Rabat, que son pays ouvrirait lundi prochain un consulat général à Dakhla, dans les provinces du sud du Maroc. “Au regard des relations distinguées liant nos deux pays, la Sierra Leone va procéder à l’ouverture officielle d’une ambassade à Rabat et d’un consulat général à Dakhla”, a-t-il dit lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

(avec MAP)