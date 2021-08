Covid-19 : des troubles menstruels après les vaccins ?

Je n’ai pas eu mes règles pendant un mois et demi”, “J’ai eu beaucoup plus mal que d’habitude”, des règles “presque hémorragiques”. Ces trois témoignages proviennent de trois femmes différentes. À la suite d’une ou deux injections de vaccin, elles ont remarqué un changement sur leur cycle menstruel. Elles ne sont pas les seules, de nombreuses autres femmes ont rapporté des faits similaires sur les réseaux sociaux. Aussi bien des femmes ménopausées que des personnes transgenres qui n’avaient plus leurs règles — suite à une prise d’hormones — ont constaté des saignements. Dans son cabinet, le docteur Amine Bititi a reçu quelques patientes décrivant plusieurs types de symptômes : règles plus douloureuses, plus longues ou plus courtes, en avance ou en retard, avec plus de saignements. Mais ces troubles ne concernent qu’une “petite proportion de ma patientèle”, explique le gynécologue.

Amine Bititi, gynécologue

“Il y a souvent des troubles en dehors de la vaccination, liés à de…