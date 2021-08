Couvre-feu, restrictions de déplacement : une nouvelle saison en enfer pour les hôteliers, restaurateurs et traiteurs ?

Face à la flambée des cas, de nouvelles restrictions sanitaires ont été annoncées le 2 août, dont un couvre-feu de 21 heures à 5 heures. Conséquences : annulation de réservations auprès des hôteliers, chute de l’activité des restaurants et cafés, et inquiétude grandissante pour les professionnels du secteur du tourisme et de l’événementiel.

Par Rania Jou