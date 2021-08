Ibtissame Azzaoui : “Les jeunes s’intéressent à la politique, mais refusent d’adhérer à certaines pratiques”

TelQuel : En juillet dernier, vous annonciez votre départ du parti du tracteur, pour raisons de “divergences” avec ses directions. Pourquoi est-ce vers l’USFP, et pas un autre parti, que vous vous êtes dirigée ?

Ibtissame Azzaoui : Mes positions étaient très claires par rapport au PAM. Je refusais un certain nombre de choses, et je me suis exprimée à maintes reprises sur les raisons de mon départ, notamment en dénonçant certains dérapages au sein du parti que je ne pouvais admettre en tant qu’ex-leader, ex-membre du bureau politique, et parlementaire. J’ai quitté le PAM parce que j’avais la conviction que je ne pouvais plus continuer à faire de la politique au sein de cette structure, parce que selon moi, le parti a changé d’ADN. Je ne le reconnaissais plus. D’autre part, je ne pouvais rester au sein d’un parti qui n’a pas tenu de réunion de son conseil national depuis…