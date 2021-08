Face à la montée des cas de Covid-19, Casablanca ressort le “joker” de l’hôpital de campagne

Il y a plus d’un an, au moment où Casablanca franchissait ses 1000 premiers cas de contamination au Covid-19 fin avril 2020, la structure avait été pensée pour faire face en cas de “grosse vague”. La voici de nouveau à l’œuvre, après des mois de fermeture : l’hôpital de campagne provisoire installé à l’Office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC) accueille les cas les plus sévères. Effectif depuis la deuxième semaine du mois d’août, le site a été initialement rouvert avec un chapiteau et une première capacité d’accueil de 140 lits de soins intensifs. Mais alors que la capitale économique concentre encore et toujours la plus grande partie des cas d’infection, les autorités ont ouvert un nouveau chapiteau, portant désormais la capacité de l’hôpital…

