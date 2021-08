À bout de souffle, des salles de sport misent sur la clandestinité en attendant le pass sanitaire

La fermeture de trop pour les salles de sport ? Au vu de la situation épidémiologique et de la hausse des cas de contamination sur l’ensemble du territoire, le gouvernement décidait, le 3 août dernier, de durcir les mesures restrictives. Couvre-feu à 21 heures, interdiction de déplacement entre les villes, interdiction des rassemblements de plus de 25 personnes, et, entre autres, fermeture des salles de sport. Si ces mesures, bien qu’attendues, n’épargnent presque aucun secteur, cette fois-ci, les professionnels du fitness ont été les premiers à crier leur mécontentement, tout en proposant des alternatives au gouvernement.

Réponse optimiste, mais hésitante

Moins de quinze jours après les annonces du 3 août, l’Association marocaine des professionnels de l’industrie fitness (AMPIF) rencontrait les conseillers du chef de gouvernement ainsi que…