Le ministère de l’Éducation nationale dément toute modification des dates de rentrée scolaire 2021-2022

Dans une mise au point du ministère, on peut lire que “suite aux informations infondées véhiculées par certains individus au sujet de modifications des dates de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tient à informer l’opinion publique qu’il s’agit d’informations mensongères et dénuées de tout fondement”.

Pour rappel, la rentrée scolaire est prévue le vendredi 3 septembre. Les enseignants sont quant à eux appelés à reprendre leur travail la veille, le 2 septembre.

(avec MAP)