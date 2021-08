Quelles priorités pour la nouvelle Chambre de commerce Maroc-Ouest du Canada ?

Les premières racines ont commencé à pousser il y a cinq ans. “Ça n’avait pas marché à l’époque, je ne savais pas par où commencer”, raconte Khalid Lemzouji, cofondateur de la Chambre de commerce (CC) Maroc-Ouest-Canada. Le statisticien ressent alors un profond “besoin de connecter les Marocains de l’Ouest canadien”.

En 2019, il rencontre Souriya Otmani, l’ambassadrice du Maroc à Ottawa : “Je lui ai dit que je voulais faire quelque chose pour mon pays d’origine et pour les autres Marocains installés dans l’Ouest canadien, car il n’y avait aucun lien entre les deux. (…) Elle m’a répondu qu’une chambre de commerce serait une bonne idée.”

Basée à Edmonton en Alberta, l’institution qui a vu le jour deux ans plus tard couvre aussi la Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique ainsi que les territoires du Nord (Nunavut et Yukon). Son ambition : être le “pont” entre acteurs canadiens et marocains, que ce soit les entreprises, les universités et les institutions gouvernementales.