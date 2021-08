Le ministère de la Culture lance un Prix de la production culturelle dans les encyclopédies numériques participatives

En partenariat avec l’Académie du Royaume, présidée par Abdeljlil Lahjomri, le ministère de la Culture a annoncé, le samedi 14 août, le lancement de la première édition du Prix de la production culturelle dans les encyclopédies numériques participatives, qui consiste à récompenser les meilleures contributions intellectuelles numériques, relatives au patrimoine culturel marocain.

Ce partenariat avec l’Académie du Royaume s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre les deux organismes, signée le 16 juin dernier. “Cette convention vise à soutenir et mettre en lumière les nouvelles pratiques culturelles et numériques, encourager la démocratisation de la culture et valoriser la richesse culturelle et symbolique nationale en plusieurs langues”, souligne le ministère de la Culture.

Pour ce prix, le ministère entend par encyclopédies numériques un ensemble de plateformes digitales, telles que Wikipédia, Enciclopedia Libre, World History Encyclopedia, Marefa, etc. Les contributions doivent être produites en français, arabe ou amazigh, et les supports pourront varier du texte, à la vidéo, la photo, ou encore l’audio. Ouverte au grand public, la soumission de ces contributions se tiendra du 15 août au 31 octobre 2021, durant laquelle un comité évaluera l’ensemble des contributions, afin de les soumettre à un jury ad hoc.

Ainsi, dans une optique de valorisation du patrimoine marocain, ce sont au total 22 contributions qui pourront être récompensées, regroupant une somme de 270.000 dirhams. Les lauréats se verront également décerner des certificats d’appréciation par l’Académie du Royaume.