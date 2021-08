Afghanistan : quel avenir pour les femmes après la prise de pouvoir des talibans ?

La peur reste en vous comme un oiseau noir”, a tweeté le 15 août Muska Dastageer, maîtresse de conférence a l’université américaine d’Afghanistan. En parlant du régime taliban, elle ajoute : “Il ouvre ses ailes et vous ne pouvez plus respirer.”

The fear just sits inside your chest like a black bird. It opens its wings and you can’t breathe.

— Muska Dastageer (@DastageerMuska) August 15, 2021