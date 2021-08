“Pas de vaccin, pas de salaire” : le pass vaccinal sera-t-il bientôt obligatoire en entreprise ?

Les chefs d’entreprises commencent à l’imaginer, le gouvernement aussi : va-t-il falloir obliger la vaccination pour aller au travail ? Naïm Bentaleb, co-fondateur de Xpertise Africa, une entreprise de conseil en recrutement, a d’ailleurs lancé le débat sur son LinkedIn. Il y publie un sondage, le vendredi 6 août, et interroge : “Pas de vaccin, pas de salaire ? Qu’en pensez-vous ?” avec trois choix de réponses “Bonne idée”, “Je ne sais pas”, “Mauvaise idée”. Plus de 8000 votes plus tard, la majorité de “mauvaise idée” l’emporte avec un large 73 %. Pourtant, il se pourrait que l’idée passe à la pratique dans les prochains mois. Alors que la situation sanitaire se détériore ces dernières semaines, avec un nouveau pic à 9778 cas positifs et à 105 décès le 10 août, les autorités pourraient prendre de nouvelles…

