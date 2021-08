France, Canada, Émirats... comment ces pays volent nos ingénieurs

Ils sont de la même promotion de l’EMSI. Habib*, Zakariae et Mouhcine, trois amis, toujours en contact, ont fait le même choix professionnel : partir travailler à l’étranger. “La grande majorité de notre promotion est partie, seules deux ou trois personnes sont restées au Maroc”, confesse Habib. Diplôme en poche en 2016 et dotés d’une expérience d’au moins un an, ces trois développeurs voient leur LinkedIn bombardé d’offres dès 2017. “J’en recevais quatre à sept par jour de France, d’Irlande, d’Allemagne…” Et quand ils se décident à partir, tout leur est facilité. Les pays hôtes ont des politiques d’accueil plus qu’incitatives.

Opération séduction

Les Émirats arabes unis ont par exemple lancé, au début de l’été, 100.000 gold cards pour permettre l’installation de cadres, scientifiques et codeurs dans le pays. En France, c’est le passeport Talent qui propose,…