Helios Investment Partners investit dans le plus grand groupe marocain de la MedTech

Helios Investment Partners, fonds de capital-investissement basé à Londres et leader en Afrique avec plus de 3,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a récemment conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans le plus grand groupe marocain du secteur des MedTech, dirigé par Abderraouf Sordo. La clôture de la transaction est désormais soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Le groupe consolidé opère dans la distribution d’équipements médicaux et IVD (in vitro diagnostic) ainsi que la production pharmaceutique au travers de quatre sociétés : Techniques Science Santé (T2S), IM Alliance, Cyclopharma et Binarios, précise le groupe dans un communiqué.

Les deux associés ambitionnent ainsi de créer le plus grand groupe de distribution Medtech d’Afrique francophone. « La consolidation des quatre sociétés forme aujourd’hui le plus grand groupe MedTech de la région, bien positionné pour soutenir le fort potentiel de croissance d’un marché en expansion en Afrique francophone », précise Zineb Abbad El Andaloussi, associée chez Helios.

A noter que le fonds d’investissement Helios avait annoncé, le 10 décembre dernier, l’acquisition de 35% du capital de BIM Maroc, valorisant la filiale marocaine du groupe turc à plus de 200 millions de dollars.