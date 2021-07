Ces moins de 40 ans qui changeront le Maroc : Mehdi El Kindi et Hamza Lyoubi, ils vous écoutent

Mehdi El Kindi et Hamza Lyoubi, diffuseurs de bonnes ondes La passion de l’audio et un studio installé à Casablanca. Mehdi El Kindi (37 ans) est journaliste, animateur et producteur radio chez 2M – en plus d’être musicien et directeur artistique, entre autres.

Hamza Lyoubi (32 ans) a d’abord fait l’ENCG, avant de s’orienter rapidement vers le milieu associatif et, par hasard, la culture, pour devenir chargé de projets et programmateur musical. Tous les deux sont passionnés de podcasts, “surtout les grosses productions américaines”. Et ils étaient faits pour se rencontrer. Après un projet commun au Mali, “Rencontre en pays Bamanan”, “un magnifique documentaire sonore”, souligne Hamza, c’est le…