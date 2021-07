Monarchie, PJD, Al Adl Wal Ihsane... le pouvoir et la religion, vus par Hassan Aourid

Et si le Parti de la justice et du développement (PJD) contribuait à la “sortie de la religion de la sphère politique”?

C’est l’une des nombreuses questions qui animent le nouvel essai de l’intellectuel Hassan Aourid. Dans Pouvoir et religion au Maroc, publié aux éditions La Croisée des chemins, l’ancien camarade de classe de Mohammed VI et ex-porte-parole du Palais analyse l’instrumentalisation de l’islam au Maroc avec, en toile de fond, le rapport de l’ensemble de ses protagonistes à la modernité. Désormais enseignant et conseiller scientifique du mensuel Zamane, Hassan Aourid revient dans cet entretien sur la réinvention de “la tradition”, si chère à Hassan II, décrypte la politique religieuse prônée par Mohammed VI et scrute la résistance du PJD…