Mehdi Ben Barka : “La démocratie n’est pas une enseigne qu’on exhibe pour les touristes”

Smyet bak ?

Ahmed Ben M’hammed Ben Barka.

Smyet mok ?

Lalla Fattouma Bouanane.

Nimirou d’la carte ?

Demandez aux renseignements marocains.

Que pensez-vous du Nouveau modèle de développement ?

“Une propagande savamment orchestrée, destinée à justifier l’accaparement des pouvoirs par le Palais” Mehdi Ben Barka

Quelle devrait être, selon vous, la priorité pour le développement du pays ?

Une propagande savamment orchestrée, destinée à justifier l’accaparement des pouvoirs par le Palais, qui prétendait que le système des partis, comme moyen d’organisation politique et de reconstruction économique, avait démontré son inanité, après que toutes les chances lui ont été données. Alors qu’en réalité, ce système n’a jamais eu les chances de fonctionner dans des conditions normales. Des idées prises chez des pseudo-savants en politique et mal comprises ou déviées de leur sens réel, concernant la nécessité d’un régime autoritaire pour sortir les pays arriérés de leur sous-développement, étaient chaque jour défendues dans la presse et la radio.

Parmi les facteurs qui ont participé au sous-développement de notre société : la négligence de l’enseignement. C’est…