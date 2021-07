Le chemin des possibles : message d’espoir de Saloua Karkri Belkeziz

Le parcours de Saloua Karkri Belkeziz est un exemple à méditer pour celles et ceux qui auraient tendance à croire que “le chemin des possibles” n’est pas fait pour eux. Comment parcourir ce chemin et profiter de toutes les opportunités qu’il offre, car il en offre pour tous, telle est la leçon qu’elle partage avec tous dans son autobiographie.

Le chemin des possibles est un message d’espoir aux femmes, aux jeunes et plus généralement aux citoyens anonymes qui rêvent de réussir au Maroc par leurs propres mérites.

Le Maroc de demain ne peut se construire sans ces citoyens engagés, activement inscrits dans le plein exercice de leurs droits et respectueux de leurs devoirs civiques”, ainsi résume Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), l’autobiographie de celle qu’il connaît si bien depuis les années 1990, pour l’avoir rencontrée grâce aux miracles de l’informatique, domaine où tous les deux étaient actifs.

Comment peut-on réussir quand on est une jeune fille issue d’une famille modeste, d’un coin reculé du Maroc, à une époque où la femme, et encore moins la jeune fille, n’avait pas encore son mot à dire ?

C’est Saloua Karkri Belkeziz qui répond : “Le Maroc compte de nombreux personnages éminents, hommes ou femmes aux destins exceptionnels, qui ont façonné notre pays au fil des décennies. Si mon humble parcours n’a rien d’extraordinaire, il est en revanche le fruit d’une détermination et d’un engagement à toute épreuve.”

Saloua Karkri Belkeziz a fait bien du chemin depuis son Ouezzane natal, où les opportunités, on l’imagine, ne sont pas courantes, loin s’en faut.

Partir donc, pour une femme qui a envie de prendre son destin en main reste la seule possibilité.

Mais comment se détacher d’un foyer qui ne cherche qu’à retenir les siens, et encore plus les siennes, c’est-à-dire les jeunes filles, pour les livrer, en fin de compte, à des maris qui feront d’elles des femmes obéissantes au foyer, qui mettront au monde une ribambelle d’enfants, et accueilleront à bras ouverts les épouses suivantes du maître de maison ?

Pourtant rien n’était tracé au départ

Mais “sa détermination et son engagement à toute épreuve” constituent une arme acérée, dont elle se servira, à 17 ans, pour imiter la signature de son oncle et tuteur pour obtenir son passeport et sésame précieux pour son départ en France, où l’informatique, encore inconnue au Maroc dans les années 1970, était enseignée et tentait déjà la jeune bachelière.

Depuis, devenue entrepreneure brillante dans le domaine qu’elle affectionne, elle a fait du chemin, qu’elle a balisé pour les autres grâce à sa ténacité, plus qu’à des moyens dont elle ne disposait pas.

En ligne de mire, les femmes comme elle, auxquelles son parcours est un message clair qu’elles aussi peuvent s’émanciper, se construire.

Même “lorsqu’on est une femme mariée, musulmane, mère de trois enfants, sans fortune, ni famille puissante ?”

Saloua Karkri Belkeziz répond par l’affirmative : “Une jeune fille d’une famille modeste, ayant grandi dans une petite ville, sans père, élevée par une mère analphabète, ayant fréquenté l’école publique, mariée à un homme sans pouvoirs excessifs ni fortune extravagante, peut atteindre les hautes sphères de l’entreprise à force de détermination, de rigueur, de travail, sans rien céder ni aux règles communes ni aux traditions.”

Mais pas que, car Saloua Karkri Belkeziz sera aussi députée, présidente de l’Association des femmes entrepreneures, présidente de l’APEBI, fédération des technologies de l’information et des métiers de l’offshoring.

“En tant que militante pour les droits des femmes, je voudrais que cet ouvrage soit l’occasion de libérer leurs énergies et de les convaincre qu’il est possible de réussir en tant que femme en se faisant une place dans n’importe quel milieu, même à dominante masculine”, conclut-elle, optimiste pour son pays et pour les femmes.

Le chemin des possibles, de Saloua Karkri Belkeziz, éd. La Croisée des chemins (2021)

