La revue Apulée veut ouvrir le monde d’après

Plus que jamais, l’injonction rêveuse de Goethe résonne en nous : “Et tant que tu n’as pas compris / Ce “Meurs et deviens” / Tu n’es qu’un hôte obscur / Sur cette terre ténébreuse””, avertit Hubert Haddad, le rédacteur en chef de la revue Apulée, dans son éditorial intitulé “En attente du monde”.

Plus qu’attendre un monde nouveau, c’est à le construire poétiquement, imaginairement et donc politiquement que s’attachent les 90 auteur.e.s qui en animent les pages. Apulée n’a eu de cesse de poser les questions de fond : elle a arpenté d’abord les “galaxies identitaires”, puis l’imaginaire et les pouvoirs, questionné la guerre et la paix, voulu traduire le monde, plaidé pour les droits humains. Élaboré pendant une année de pandémie, son équipe a voulu “Changer la vie” et jeter les jalons du monde d’après. Mais ce monde…