Ces moins de 40 ans qui changeront le Maroc

Dans une période de grands changements, leur façon de voir le monde est cruciale pour relever les défis face à nous. Ces enfants de la fin du siècle dernier savent déjà tout des enjeux.La connaissance à portée de main, baignés dans différentes cultures et touche-à-tout, ils n’ont pas peur de tenter, tomber, réfléchir et se relever. Plus que tout, c’est d’un pas volontaire qu’ils m’hésitent pas à aller vers l’autre.

“On vit dans un pays très disparate, il faut reconnecter les Marocains entre eux et réellement s’intéresser à l’autre dans sa différence” Sofia Alaoui

Depuis des décennies, des pans de territoire sont en souffrance. Trop enclavés, trop isolés. Le trou est béant et la tapisserie est encore incomplète. “On vit dans un pays très disparate, il faut reconnecter les Marocains entre eux, se recentrer sur soi, c’est-à-dire sur le…