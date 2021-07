PAM : Ouahbi continue de draguer ouvertement le PJD

Abdellatif Ouahbi, qui était l’invité du Forum de la MAP, tenu sous le thème “Le PAM et les enjeux des échéances électorales de 2021”, a indiqué que son Parti était en désaccord avec le PJD au sujet de la gestion de la chose publique et du bilan du gouvernement, mais qu’il “ne voyait aucune objection” à s’allier avec cette formation politique.

Le secrétaire général du PAM a fait savoir que son parti disposait, pour l’instant, d’une seule alliance, avec le Parti du progrès et du socialisme (PPS), relevant par ailleurs que le parti de l’Istiqlal (PI) parle “d’une coordination qui a pris fin dès la clôture des sessions du Parlement”.

“Le PAM reste l’un des partis les plus ouverts et les plus clairs”, a-t-il avancé, notant que sa formation politique avait entamé des dialogues avec les partis. Et de poursuivre que le PAM est également ouvert sur la société civile, afin qu’elle s’acquitte de son rôle dans la gestion de la chose publique, considérant comme “allié, tout citoyen attaché aux constantes et à la pratique démocratique”.

Cette rencontre était également l’occasion de discuter de différentes questions politiques et partisanes actuelles dans l’horizon de la tenue des élections dans le royaume.