Le Maroc arrête un exilé ouïgour menacé d’extradition vers la Chine

Les Ouïgours, désormais traqués à même le sol marocain ? Depuis plusieurs jours, l’inquiétude grandit autour de l’un des ressortissants de cette minorité ethnique, musulmane et turcophone, persécutée par le régime communiste de Pékin depuis 2016. À peine arrivé au Maroc, Idriss Hasan, 33 ans, a été arrêté et incarcéré à la prison de Tiflet, le 19 juillet. Depuis, sa famille est sans nouvelles, et redoute le pire.

“S’il est amené à retourner en Chine, mon mari sera emprisonné, torturé ou même tué”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

“Il est connu de tous que le gouvernement chinois commet un génocide contre les Ouïgours, écrit sa femme dans une lettre parvenue à TelQuel et adressée aux organismes défenseurs des droits des ouïgours. S’il est amené à retourner en Chine, mon mari sera emprisonné, torturé ou même tué.”…