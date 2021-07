SNRT : “English Time”, un programme radio pour apprendre l’anglais

Le programme arrivera sur les ondes en septembre prochain. Intitulé “English Time”, il “se compose de 43 épisodes d’une durée de 15 minutes”, détaille un communiqué de presse partagé par Saaïd Amzazi, le ministre de l’Éducation nationale.

“Ce nouveau programme fait partie d’un ensemble d’initiatives éducatives mises en œuvre conjointement par les trois parties, au cours des deux dernières années, dans le but d’offrir des ressources numériques pour l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais pour les enseignants, les élèves et les étudiants marocains”, ajoute le communiqué.

Renforcement de la coopération, dans le domaine de l’apprentissage de la langue Anglaise au Maroc, entre:

👉le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

👉la SNRT

👉le #BritishCouncil pic.twitter.com/NZHlKnsEPq — Saaïd Amzazi Officiel (@Saaid_Amzazi) July 26, 2021

“English Time” fait suite à un autre programme,“Obla Air”, mis au point par le British Council au début de la pandémie de Covid-19, qui était déjà diffusé par la SNRT.