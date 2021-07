Bouchra Baibanou, l’alpiniste qui déplaçait les montagnes

Loin des hauteurs, près de sa fille de 16 ans et de son mari, à Salé, c’est là que nous retrouvons Bouchra Baibanou. Voix fluette, large sourire, la quinquagénaire a le pouls qui s’emballe et les mains qui s’agitent lorsqu’elle évoque ses nouveaux projets. Parmi ceux-ci, la préparation d’un livre à l’attention des jeunes filles, mêlant questions sportives et leadership.

Cet été aura d’ailleurs lieu la troisième édition du Boot Camp Girls, un événement organisé par ses soins et placé sous la thématique de la confiance en soi. Le moins que l’on puisse dire, c’est que celle qui a relevé le défi des sept sommets en 2018 n’est ni avare ni hors sujet lorsqu’il s’agit d’inspirer et de conseiller les futures générations…

