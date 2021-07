Tourisme, tech, agriculture, médias… Ces secteurs particulièrement dynamiques des nouveaux investissements israéliens au Maroc

La normalisation des relations entre le Maroc et Israël a ouvert la voie à de nombreuses opportunités d’affaires. Zoom sur les secteurs particulièrement dynamiques et sur les personnalités et institutions qui facilitent ces échanges économiques, dont le volume pourrait passer de 150 millions de dollars aujourd’hui à plus d’un milliard d’ici à trois ans.

Par Diaspora Par Telquel